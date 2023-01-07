Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun güney taşıma yolunda (Ankara istikameti), Ispartakule gişeleri ayrım kolunda köprü onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 9 Ocak Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ulaşım daraltılmış şeritten sağlanacak.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti, Zeytinler-Karaburun kavşakları, 3-5. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2. ve 3. şeritlerden gerçekleştiriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü devam ediyor.
Tarsus-Adana Otoyol bağlantı yolunun (Yenice Kavşağı mevkisi) 6-7. kilometrelerinde "Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu Yapım İşi" nedeniyle ulaşım diğer bağlantı kollarından sürdürülüyor.
Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
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