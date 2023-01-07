Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun güney taşıma yolunda (Ankara istikameti), Ispartakule gişeleri ayrım kolunda köprü onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle 9 Ocak Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar ulaşım daraltılmış şeritten sağlanacak.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti, Zeytinler-Karaburun kavşakları, 3-5. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 2. ve 3. şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale ve Kırıkkale-Ankara istikametlerinde şerit daraltması yapılarak ulaşım 2'şer şeritten kontrollü devam ediyor.

Tarsus-Adana Otoyol bağlantı yolunun (Yenice Kavşağı mevkisi) 6-7. kilometrelerinde "Çukurova Bölgesel Havalimanı Bağlantı Yolu Yapım İşi" nedeniyle ulaşım diğer bağlantı kollarından sürdürülüyor.

Alaca-Zile yolunun 5-12. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü üzerindeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.