Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Sapanca-Sakarya kavşakları 10-11. kilometrelerinde TEİAŞ tarafından enerji nakil havai hatlarının montaj çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyol 00.00-05.00 saatlerinde 10'ar dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatılıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerinde (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı kesimi) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde (Kardemir Kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde Çanakkale 18 Mart Seviyeli Kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31. kilometresindeki (Kemalpaşa şehir geçişi) çökme sebebiyle Hopa-Sarp istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Dereli-Şebinkarahisar-Sivas yolunun 43-45. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.