Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 45-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerindeki (İzmir istikameti) çalışmalar dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Tarsus-Adana Otoyolu'nun bağlantı yolu 6-7. kilometrelerinde Çukurova Bölgesel Havalimanı bağlantı yolu yapım işi nedeniyle ulaşım alternatif yollardan devam ediyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.

Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Malatya-Sivas yolunun 30-33. kilometrelerinde Kuruçay Köprüsü'ndeki çalışma sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Van-Çatak yolunun 36-37. kilometrelerinde Çığ Tüneli yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.