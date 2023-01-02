Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde demir yolu kavşağı yapım çalışmaları dolaysıyla Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sürdürülüyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti, Urla ile Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerinde sağ şerit araç trafiğine kapatılarak, trafik akışı sol orta şeritten sağlanıyor.

Gerede-Kızılcahamam yolunun 19. kilometresinde Aktaş-2 Köprüsü'ndeki onarım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşıma servis yolundan iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde (Nizip ve Birecik geçişleri) yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip ve Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Batman-Kurtalan-Siirt yolunun 20-25. kilometrelerinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 3. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde üstgeçit onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde, Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.