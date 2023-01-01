Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması sebebiyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde Çanakkale Onsekiz Mart seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla kavşak kollarında araç geçişine izin verilmiyor. Bu nedenle ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından ve tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerinde ve Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerinde (Taşucu-Boğsak mevkileri arası) yol yapım çalışmaları sebebiyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Zigana-Torul yolunun (Zigana Tüneli-Torul arası) 2-22. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yol şevi temizlik çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü sağlanıyor.

Ardahan-Göle yolunun 32-39. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.