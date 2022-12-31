Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Çubuklubala Köprülü Kavşağı kolları ve servis yolları üzerinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 45-46. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki çalışmalar sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karabük-Eskipazar yolunun 0-1. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Turhal-Zile-Aydıncık yolunun 33-34. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.