Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bolu Tüneli'ndeki havalandırma sistemine ait jet fanlarının aylık periyodik bakımları ve arızalarının onarımı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun 3-7. kilometreleri İstanbul-Ankara istikametindeki şeritlerde 23.00-07.00 saatlerinde dönüşümlü olarak çalışma yapılacak.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Urla-Güzelbahçe kavşakları 4-5. kilometrelerindeki (İzmir istikameti) çalışmalar sebebiyle sağ şerit araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Demirci-Borlu yolunun 13-23. kilometrelerindeki (Demirci çıkışı) yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Turhal-Zile-Aydıncık yolunun 33-34, Aydıncık-Silifke yolunun 25-28. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerinde, Küçükbostancı Köprüsü'ndeki genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Of-Çaykara yolunun 10-15. kilometrelerindeki şev temizlik çalışması dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.