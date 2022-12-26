Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde Çanakkale 18 Mart Seviyeli Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla kavşak kolları trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17, Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-48, Tokat-Turhal yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11 ve 22-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Zigana-Torul yolunun (Zigana Tüneli-Torul kesimi) 2-22. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki şev temizlik çalışması sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Uşak-Sivaslı-Denizli yolunun 27-29. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.