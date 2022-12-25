Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şerit, lokal olarak sol şerit trafiğe kapatıldı.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Çubuklubala köprülü kavşağı kolları ve servis yolları üzerinden gidiş-geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 45-46. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü (gidiş-geliş) devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerinde muhtelif kesimlerde yapım, bakım ve onarım, Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kırşehir-Kayseri yolunun 1-3. kilometrelerinde kazı çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım sol şeritten sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-7. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Gediz-Kütahya yolunun 14-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Piraziz-Giresun yolunun 28-29. kilometrelerinde (Liman kavşağı mevkisi) her iki yönde yapılacak üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışması sebebiyle bugün saat 17.00'a kadar ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin verilecek.