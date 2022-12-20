Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) Kesimi Otoyolu'nun Gelibolu Güney-Lapseki kavşakları 1-3. kilometrelerinde 1915 Çanakkale Köprüsü ve yaklaşım viyadüklerindeki bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde sağ şerit ve lokal olarak sol şerit trafiğe kapatıldı.
İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Çubuklubala Köprülü Kavşağı kolları ve servis yolları üzerinden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.
Selçuk-Ortaklar yolunun 28-29. kilometreleri, patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 13.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 45-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 54-57. kilometrelerindeki (Taşucu-Boğsak mevkileri) yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Yalova istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Osmancık-Merzifon yolunun 56-61. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşıma eski Çeltek servis yolundan izin veriliyor.
Elazığ-Diyarbakır yolunun 4-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Zigana-Torul yolunun (Zigana Tüneli-Torul kesimi) 2-22. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki şev temizlik çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
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