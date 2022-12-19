Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Eceabat-Gelibolu yolunun 54-55. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Eceabat yönünde ulaşım gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 27-41. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Bursa-Karacabey yolunun 34. kilometresindeki (Uluabat mevkisi) alt geçit yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-56. kilometrelerindeki (Trabzon şehir geçişi Çömlekçi mevkisi) üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışması dolayısıyla 21.00-06.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.