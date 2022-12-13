Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Susurluk-Balıkesir Kuzey kavşakları 21-23. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir ve İstanbul yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından devam ediyor.

İzmit-Kandıra yolunun 3-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma Çubuklubala Köprülü Kavşağı kolları ve servis yolları üzerinden gidiş-geliş şeklinde izin veriliyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 4-6. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 13-30. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki Seyitler-1, Seyitler-2, Sümbüllü-1, Sümbüllü-2, Sümbüllü-3, Sümbüllü-4, Erenler-1, Erenler-2, Erenler-3 ve Adagül tünellerinde bakım ve temizlik çalışması dolayısıyla 16 Aralık'a kadar 08.00-17.30 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştirilecek.