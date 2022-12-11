Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Çatalca Gümrük Köprüsü Kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) şerit daraltma uygulanacak, derz yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle söz konusu kesimde ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Alayhan bağlantı yolunun 2+250-2+350 kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle, Aksaray istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara-Niğde istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Bala-Kararakeçili yolunun 32-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Karasu-Kocaali yolunun 18. kilometresinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Saimbeyli-Feke-Kozan yolunun 55-56. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Ardahan-Göle yolunun 35-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.