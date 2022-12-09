Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti, Zeytinler-Karaburun kavşakları, 3-5'inci kilometreleri arasında sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.
Dursunbey-Harmancık yolunun 14-15'inci kilometrelerinde (Hondullar Mahallesi mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-16.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.
Adana-Karataş yolunun 3-5'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22'nci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Samsun-Ankara yolunun 21-26'ncı kilometreleri arasında (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Kütahya-İnönü yolunun 42'nci kilometresinde üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6'ncı kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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