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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun Kuruçeşme mevkisinde tramvay hattı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun İzmir istikameti, Zeytinler-Karaburun kavşakları, 3-5'inci kilometreleri arasında sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarına yönlendiriliyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 14-15'inci kilometrelerinde (Hondullar Mahallesi mevkisi) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle bugün 10.00-16.00 saatleri arasında yol trafiğe kapatılacak.

Adana-Karataş yolunun 3-5'inci kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22'nci kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26'ncı kilometreleri arasında (Havza tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42'nci kilometresinde üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6'ncı kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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