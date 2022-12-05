Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Çatalca-Kumburgaz kavşakları kuzey taşıma yolundaki (Edirne istikameti) Çatalca Gümrük Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları yapılacak. Bu sebeple çalışmalar esnasında şerit daraltması uygulanarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendirilecek.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Alayhan bağlantı yolu 2-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Nevşehir-Ankara ve Niğde istikametleri trafiğe kapatılarak, ulaşım Aksaray istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 35-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde, Keçidere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 4-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kürtün-Torul yolunun 44. kilometrelerinde Yeni Kürtün Tüneli çıkış mevkisindeki şev temizlik ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Torul-Kürtün yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.