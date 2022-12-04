Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki (Derinkuyu Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle Derinkuyu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara-Niğde istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Isparta-Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerindeki oturma ve çatlaklar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.
Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü devam ediyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 10-11. ve 22-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Çorum-Ankara yolunun İskilip- Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 37-41. kilometrelerinde (Akçaabat şehir geçişi) üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan kontrollü sürdürülüyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
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