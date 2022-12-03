Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Nallıhan-Beypazarı yolunun 38-40. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak devam ediyor.

O-3 Otoyolu Çatalca-Kumburgaz kavşaklarında, Çatalca Gümrük Köprüsü'nde derz yenileme çalışmaları yapılacak. Çalışmalar esnasında, kuzey taşıma yolunda Edirne istikametinde şerit daraltması uygulanacağından, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülecek.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım, Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah, Ayaş-Yenikent-Ankara yolunun 20-21. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Uşak-Sivaslı-Denizli yolunun 27-29. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Çankırı yolunun 15-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları ve kazı çalışmalarından dolayı mevcut yola taş, kaya düşmesi riskine karşı dikkatli seyretmeleri önem taşıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle her iki istikamet trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından tek şerit olarak sürdürülüyor.

Göksun-Geben-Andırın yolunun 31-58'inci, Zile-Alaca yolunun da 20-30'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.