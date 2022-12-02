Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikametinde şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım 2 şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması nedeniyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-29. kilometrelerinde (Yeşilovacık-Aydıncık mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle saat 18.00'e kadar ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Ankara-Bala-Kararakeçili yolunun 32-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Elmalı-Finike yolunun 23-25. kilometrelerindeki heyelan ve çökme nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Karlıova-Bingöl yolunun 7-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 37-41. kilometrelerinde (Akçaabat şehir geçişi) üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Iğdır-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 55-61. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.