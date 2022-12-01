Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları Çeltik-Seymenler mevkisinde enerji nakil havai hat montaj çalışması nedeniyle 01.00-06.00 saatlerinde 10-15 dakikalık aralıklarla otoyol trafiğe kapatılacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Alayhan bağlantı yolu 2-3. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle Nevşehir-Ankara ve Niğde istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aksaray istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Toprakkale-İskenderun (TİS) Otoyolu'nun Payas-İskenderun kavşakları 3-6. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Adana istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Hatay istikametinden iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 14-18. kilometrelerindeki (Yomra-Arsin kesimi) üstyapı bakım, onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla her iki istikamet trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Kapıkule Sınır Kapısı-Edirne yolunun 0-1. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ-Diyarbakır yolunun 4-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sinop-Samsun yolunun 85-89. kilometrelerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 88-90. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.