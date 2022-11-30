Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 30-41. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşakları Çeltik-Seymenler mevkisinde TEİAŞ tarafından enerji nakil havai hat montajı çalışması yapılıyor. Bu sebeple 01.00-06.00 saatlerinde 10-15 dakikalık aralıklarla otoyol trafiğe kapatılacak.

Nazilli-Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması dolayısıyla her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde Ankara-İzmir YHT hattı inşaatı nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kavşakları 3-5. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 35-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki (Derinkuyu Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle Derinkuyu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Ankara-Niğde istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 35-36. kilometrelerinde (İkisu Köprüsü) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kovancılar-Bingöl yolunun 2-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.