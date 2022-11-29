Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Bursa Batı-Karacabey kavşakları 12-14. kilometrelerindeki şev bakım ve onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0-1. kilometresi (İncek bağlantısı) Niğde-Ankara istikametinde, sağ şeritteki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-2. kilometrelerindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-25. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerindeki (Büyükeceli-Koçaşlı-Yanışlı kesimi) patlatmalı yapım çalışmaları dolayısıyla 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülecek.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerindeki Küçükbostancı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Diyarbakır-Siverek yolunun 5-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Ulaş-Kangal yolu, 0-2. kilometrelerinde yürütülen Kızılırmak Sağ ve Sol Kıyı Atık Su Toplayıcı Projesi işi kapsamında trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan (Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ve Cumhuriyet Üniversitesi içinden) izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 23-25. kilometrelerinde (Kopmuş mevkisi) Sarp-Hopa yönünde yapılacak şev temizlik çalışması sebebiyle saat 16.00'ya kadar ulaşım kısa sürelerle trafiğe kapatılarak sürdürülecek.