Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki (Derinkuyu Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle Derinkuyu istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara-Niğde istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Balıkesir-İzmir yolunun 2-3. kilometrelerindeki Küçükbostancı Köprüsü'nde genleşme derzi bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu kesimde ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Osmaniye-Gaziantep yolunun 15-45. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ardahan-Kars yolunun 10-12, Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31, Akseki-Manavgat yolunun 7-12 ve Malatya-Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerindeki (Kapıkaya mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerindeki (Havza Tünelleri mevkisi) heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Gümüşhane-Bayburt yolunun 5-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.