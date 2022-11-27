Kara yollarında durum
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, kara yollarında son durum.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Edirne-Kırklareli yolunun 0-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları sürüyor.
Sakarya-Pamukova yolunun 24-25. kilometrelerinde Demiryolu Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları dolayısıyla 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendirilecek.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13. ve 22-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Nallıhan-Beypazarı yolunun 38-40. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Adana-Karataş yolunun 3-5. ve Kovancılar-Bingöl yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Saraykent-Kadışehri şehir geçiş yolunun 0-2. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Sinop-Samsun yolunun 85-89. kilometrelerinde bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Tirebolu-Eynesil yolunun 19. kilometresindeki Çavuşlu Köprüsü'nün Tirebolu-Eynesil istikametinde derz onarım çalışması dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.
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