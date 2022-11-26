Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Gerede bağlantı yolunda bulunan Karabük-1 Kavşağı'ndaki üstgeçit köprüsünde genleşme derzi değişimi çalışması nedeniyle bu kavşaktaki katılım kolu trafiğe kapatılacak. Kızılcahamam istikametinden gelip otoyola ve Karabük'e gitmek isteyen sürücülerin Gerede Sanayi Kavşağı'nı kullanmaları gerekiyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması sebebiyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 35-37. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 26-27. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Yalova istikameti trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 30-34. kilometrelerinde Taşucu mevkisi ve 50-54. kilometrelerinde Boğsak mevkisinde patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Tirebolu-Eynesil yolunun 19. kilometresindeki Çavuşlu Köprüsü'nün Tirebolu-Eynesil istikametinde derz onarım çalışması dolayısıyla yol trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Diyarbakır-Silvan yolunun 50-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü'nün yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çatalzeytin-Türkeli-Ayancık yolunun 35-36. kilometrelerinde (İkisu Köprüsü) heyelan ıslah çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Uşak-Sivaslı-Denizli yolunun 27-29. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.