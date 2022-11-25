Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-2. kilometrelerinde, Hamamçayı Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı'nda yapım çalışmaları nedeniyle 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler servis yollarına yönlendirilecek.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-25. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü yapılıyor.

Osmaniye-Gaziantep yolu, 7-9. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Pınarbaşı-Sarız yolunun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Sinop-Samsun yolunun 85-89. kilometrelerindeki bakım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Palu-Bingöl yolunun 0-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Gediz-Kütahya yolunun 14-17. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 1. kilometresinde (Forum AVM mevkisi) her iki yönde bulunan ışıklı uyarı sisteminde bakım ve onarım çalışması nedeniyle bugün saat 20.00'ye kadar ulaşıma tek şeritten kontrollü izin verilecek.