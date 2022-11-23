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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmir Körfez Geçişi ve bağlantılı yolları dahil) Karacabey Kavşağı Kol-2 ve Kol-6 bölgesinde bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İzmir yönü kavşak kolları trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Kızılcahamam-Kahramankazan kavşakları 1-2. kilometrelerindeki Hamamçayı Köprüsü'nde genleşme derzi onarım çalışmaları sebebiyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde (Derinkuyu Kavşağı) yapım çalışmaları dolayısıyla Gülağaç-Ankara-Niğde istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Derinkuyu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 35-37. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ayaş-Beypazarı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde, Keçidere Köprüsü'ndeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Karlıova-Göynük yolunun 26-28, Ceyhan-Yumurtalık yolunun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 56. kilometresinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Tirebolu-Doğankent-Kürtün yolunun 34. kilometresindeki Güvenlik Tüneli'nde yapılacak elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten sürdürülecek.

Iğdır-Dilucu Sınır Kapısı yolunun 55-61. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

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