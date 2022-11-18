Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Güzelbahçe-Urla kavşakları 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Gülağaç-Ankara-Niğde istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Derinkuyu istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39, Ceyhan-Çukurköprü yolunun 35-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kayseri-Kırşehir yolunun 88-90. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Sinop-Samsun yolunun 7-11, Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 43. kilometresinde, Çamburnu Tüneli'nin yaklaşımında bulunan ışıklı uyarı sisteminde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 20.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikameti trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım Bursa istikametinden çift yönlü gerçekleştirilecek.