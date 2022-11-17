Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri (İncek bağlantısı) Niğde-Ankara istikametinde sol şeritteki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmir Körfez geçişi ve bağlantılı yolları dahil) Karacabey Kavşağı Kol-2 ve Kol-6'da bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir yönünde kavşak kolları trafiğe kapatılacak. Söz konusu kesimde ulaşım alternatif güzergahtan devam edecek.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) Akhisar-Saruhanlı kavşakları 15-18. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla İzmir istikametinde emniyet şeridi ve İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Beypazarı-Ayaş yolunun 35-37. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ayaş-Beypazarı istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Çıldır ayrımı-Posof yolunun 5-8, Demirci-Borlu yolunun 13-23. kilometrelerindeki (Demirci çıkışı) yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ceyhan-Yumurtalık yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kastamonu-Tosya yolunun 30-31. kilometrelerinde, Keçidere Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İyidere-Rize yolunun 5-6. kilometrelerinde Sarayköy-1 ve Sarayköy-2 tünellerinin yaklaşımlarında bulunan ışıklı uyarı sisteminde yapılacak bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-20.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.