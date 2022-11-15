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Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-46. kilometreleri, Selçuk-Ortaklar kesimindeki patlatmalı yapım çalışması nedeniyle yarın 13.00-17.30 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu süreçte sürücüler Selçuk-Kuşadası-Söke-Ortaklar güzergahına yönlendirilecek.

Karasu-Kocaali yolunun 18. kilometresindeki menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Çerkezköy-Saray yolunun 20-21. kilometrelerindeki Kapaklı Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle 11.00-18.00 saatlerinde Saray-Çerkezköy istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yollarından sürdürülecek.

Kovancılar-Bingöl yolunun 9-11, Kaledran-Anamur yolunun 17-18, Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Ankara-Bala-Karakeçili yolunun 32-36. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Karakeçili-Bala-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis (Organize) kavşakları 12-14. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden kontrollü sağlanıyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerindeki (Pozantı mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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