AjansHaber.com.tr Gündem Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karacabey Kavşağı Kol-2 ve Kol-6 bölgesinde bakım ve onarım çalışması yapılacak. Bu nedenle otoyolun İzmir yönünde kavşak kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım 30 Kasım'a kadar alternatif güzergahtan sağlanacak.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki (Derinkuyu Kavşağı) yapım çalışmaları sebebiyle Gülağaç-Ankara-Niğde istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Derinkuyu istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Adana Doğu-Misis kavşakları 12-14. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Osmaniye istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Adana istikametinden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kocaeli-Sakarya yolunun 3. kilometresinde stadyum bağlantı yolu çalışması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten devam ediyor.

Balıkesir-Susurluk yolunun 56. kilometresinde köprü genleşme derzi çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Korkuteli yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Bartın-Safranbolu yolunun 23-25. kilometrelerinde Kirazlı Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kovancılar-Bingöl yolunun 9-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki Seyitler-1, Seyitler-2, Sümbüllü-1, Sümbüllü-2, Sümbüllü-3, Sümbüllü-4, Erenler-1, Erenler-2, Erenler-3 ve Adagül tünellerinde elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması dolayısıyla 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Uşak-Sivaslı-Denizli yolunun 27-29. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Tarihi eserler Türkiye'ye iade edildi
Öldürülen 5 Afganın nasıl öldüğü ortaya çıktı!
Hablemitoğlu soruşturması 20 yıl sonra tamamlandı!
İstiklal Caddesi'nde patlama! 6 ölü, 81 yaralı!
Kasım ayı indirimlerini dansöz ile kutladılar!
Bakan Soylu, saldırıda ABD'yi işaret etti
Gözler 18.57'de!