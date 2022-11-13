Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdürüldüğü kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılacak.

Denizli-Serinhisar yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve bağlantı yolu çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Aksaray-Ortaköy yolunun 28-31, Tosya-Osmancık yolunun 41-46, Adana-Karataş yolunun 3-5, Yenişehir Bilecik yolunun 0-16. ve Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kırıkkale-Kırşehir yolunun 4-25. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırşehir-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştirilecek.

Rize-Ardeşen yolunun 43-48. kilometrelerindeki Çayeli ve Pazar tünelleri yaklaşımlarının ışıklı uyarı sistemlerinde yapılacak bakım ve onarım çalışması sebebiyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.