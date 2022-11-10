Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Karasu-Kocaali yolunun 18 kilometresinde menfez yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Kocaali yolundan gidiş geliş olarak sağlanıyor.

Çorlu-Kınalı yolunun 35-38. kilometrelerinde Çorlu istikametinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Silivri istikametinden gidiş geliş olarak gerçekleşiyor.

Manisa-Turgutlu yolunun 1-6. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Muğla-Kale yolunun 26-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşağı) ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım 2. ve 3. şeritlerden gerçekleşiyor.

Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Seben ayrımı-Nallıhan-Beypazarı yolunun 38-40. kilometrelerinde Çayırhan Tüneli bağlantı yolları yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu, Çamlıdere-Kızılcahamam kavşağı yolunun 1-4. kilometrelerinde Buğralar Köprüsü'nün genleşme derzi onarım çalışmalarından dolayı otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleşiyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 56-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım eski Çeltek servis yolundan sağlanıyor.