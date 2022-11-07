Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde Belevi Viyadüğünün genleşme derzlerinde onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun, Emirler Kavşağı-Ankara-Konya il sınırı yolunun 5. kilometresinde (Ankara istikameti) emniyet şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Osmaniye-Gaziantep yolu, 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Niğde yolunun 35-38. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Korkuteli yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 9-17. kilometrelerinde köprü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücüler alternatif güzergah olarak Müstecap-Habipler istikametine yönlendiriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54. kilometresinde çökme tehlikesi dolayısıyla bölünmüş yolun Gümüşhane-Bayburt yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ardahan-Göle yolunun 32-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.