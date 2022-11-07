Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerinde Belevi Viyadüğünün genleşme derzlerinde onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun, Emirler Kavşağı-Ankara-Konya il sınırı yolunun 5. kilometresinde (Ankara istikameti) emniyet şeridindeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Osmaniye-Gaziantep yolu, 7-9. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 35-38. kilometrelerindeki çalışmalar sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarında farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Fethiye-Seydikemer-Korkuteli yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Çanakkale-Balıkesir yolunun 9-17. kilometrelerinde köprü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle sürücüler alternatif güzergah olarak Müstecap-Habipler istikametine yönlendiriliyor.
Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54. kilometresinde çökme tehlikesi dolayısıyla bölünmüş yolun Gümüşhane-Bayburt yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Ardahan-Göle yolunun 32-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Yorumlar