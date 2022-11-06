Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Sakarya-Bilecik yolunun 47-50. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Adapazarı istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun, Haymana-Haymana-1 kavşakları 1-2. kilometrelerindeki bakım onarım çalışmaları dolayısıyla Haymana bağlantı yolunda ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çanakkale-Balıkesir yolunun 9-17. kilometrelerinde köprü bakım, onarım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu sebeple ulaşım Müstecap-Habipler istikametinden devam ediyor.

Ordu-Ulubey-Gölköy yolunun 20-28. kilometrelerinde ve Bingöl-Genç yolunun 0-43. kilometrelerindeki muhtelif kesimlerde yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşıma kontrolü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 28-31. kilometrelerinde, Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13. ve 22-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 16-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Korkuteli-Kızılkaya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Osmaniye-Nurdağı yolunun 15-45. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.