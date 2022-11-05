Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacağından ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü olarak sağlanacak.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım 2 ve 3. şeritlerden sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 34-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.
Ceyhan-Yumurtalık yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Vezirhan-Gölpazarı yolunun 22-25. kilometrelerinde yol genişletme, Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31. kilometresinde yol çökmesi meydana geldiğinden Hopa-Sarp istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.
Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan dolayısıyla ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.
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