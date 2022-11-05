Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacağından ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü olarak sağlanacak.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir yönünde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım 2 ve 3. şeritlerden sürdürülüyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 34-38. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Ceyhan-Yumurtalık yolunun 7-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Samsun-Ankara yolunun 21-26. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları devam ettiğinden sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Vezirhan-Gölpazarı yolunun 22-25. kilometrelerinde yol genişletme, Akseki-Manavgat yolunun 7-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31. kilometresinde yol çökmesi meydana geldiğinden Hopa-Sarp istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak devam ediyor.

Mesudiye-Sivas yolunun 50-53. kilometrelerinde heyelan dolayısıyla ulaşım Mesudiye istikametinde tek şeritten sağlanıyor.