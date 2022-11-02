Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşakları 1-3. kilometrelerinde, Buğralar Köprüsü'ndeki genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) Ulucak-Karasuluk kavşakları (Belkahve Tüneli) 2-4. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışması sebebiyle İzmir ve İstanbul yönlerinde sol orta şeritler trafiğe kapatıldı.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
İstanbul-Kocaeli Devlet yolunun 52-58. kilometrelerinde 22.00-06.00 saatlerinde yürütülecek üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücüler yan yola yönlendirilecek.
Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi'nin Malkara-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) kesimi Lapseki-Çanakkale Otoyolu kavşaklarındaki bakım ve onarım çalışması sebebiyle Çanakkale ve Malkara yönlerinde sol şeritler trafiğe kapatıldı.
Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 14-20. kilometreleri ile Fethiye-Seydikemer-Korkuteli yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Siverek-Adıyaman yolunun 6, Akçadağ-Darende yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 31-32. kilometrelerinde Osmaniye ve Çamdere köprülerindeki (Kemalpaşa ilçe geçişi) derz onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.
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