Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun, Haymana-Haymana 1 kavşakları 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla Haymana bağlantı yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.
Akseki-Manavgat yolunun 7-12, Tokat-Niksar yolunun 33-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde İzmir istikametindeki viyadük ve köprülerin bakım çalışmaları nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü izin veriliyor.
Of-Çaykara-Bayburt yolunun 57-70. kilometrelerindeki (Soğanlı Geçidi) heyelan sebebiyle sürücüler aynı güzergahta bulunan servis yoluna yönlendiriliyor.
Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
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