Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışması yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Ankara Çevre Otoyolu ayrımı-Ankara-Kırıkkale yolunun 25-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara-Kırıkkale istikametinde şerit daralması yapılarak, ulaşıma iki şeritten kontrollü izin veriliyor.
Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kocaeli-Yalova yolundaki Kullar Köprülü Kavşağı'nda üstyapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Selçuk-Ortaklar-Aydın yolunun 0-3. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Nevşehir-Aksaray yolunun 16-22. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Trabzon-Gümüşhane yolunun 50-53. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13 ve 22-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Kayseri-Niğde yolunun 35-38. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 15-17. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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