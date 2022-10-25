Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Haymana-Haymana-1 kavşakları 1-2. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle Haymana bağlantı yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu il sınırı (Çamlıdere Kavşağı) 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nün İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer güzergahtan (İstanbul-Ankara) iki yönlü devam ediyor.

İstanbul-Kocaeli yolunun 52-58. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla 22.00-06.00 saatlerinde ulaşım yan yoldan gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 29-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kızılcahamam-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Samandağ-Hatay yolunun 6-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun İnegöl-Bozüyük istikameti 47-58. kilometrelerindeki asfalt yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım diğer istikametten çift yönlü sürdürülüyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 46-48. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Şırnak-Cizre yolunun 30-32. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Altköy-Refahiye-Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerindeki bakım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Hopa-Borçka-Artvin yolunun 47-65. kilometrelerindeki Seyitler-1, Seyitler-2, Sümbüllü-1, Sümbüllü-2, Sümbüllü-3, Sümbüllü-4, Erenler-1, Erenler-2, Erenler-3 ve Adagül tünellerinde başlatılan elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.