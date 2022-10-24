Kara yollarında durum
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.
Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere-Kızılcahamam kavşaklarındaki Buğralar Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden devam ediyor.
Çorlu-Kınalı ayrımı yolunun 35-38. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Silivri istikametinden gidiş-geliş şeklinde sürdürülüyor.
Alaca-Zile yolunun 0-12. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Çorum-Ankara yolunun İskilip-Osmancık kavşaklarındaki farklı seviyeli kavşak çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Beşikdüzü-Trabzon yolunun 45. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nde elektrik elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması nedeniyle her iki yönde bulunan tüplerde saat 20.00'ye kadar ulaşım kontrollü sürdürülecek.
Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçitte onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Salihli-Alaşehir yolunun 0-3. kilometrelerinde Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı inşaatı dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.
Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Yorumlar