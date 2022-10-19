Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı-Mahmutbey Gişeleri bölgesinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle her gün 22.00-06.00 saatlerinde Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe-Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören (Güney yönü) bağlantı yolu 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ağaçören yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. (Taşucu mevkisi) ve 50-54. kilometrelerinde (Boğsak mevkisi) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çorum-Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde (İskilip-Osmancık kavşakları) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerinde (Sebzeciler mevkisi) yapım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Lapseki-Çanakkale-Ezine yolunun 2-3. kilometrelerinde "Çanakkale Onsekiz Mart Seviyeli Kavşağı" yapım çalışmaları sebebiyle kavşak kolları trafiğe kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlardan gerçekleştiriliyor.

Manavgat-Alanya-Gazipaşa yolunun 47. kilometresindeki çökme dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde, muhtelif kesimlerdeki sel tahribatlarının onarımı ile yapım ve bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.