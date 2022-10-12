Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze Kavşağı kollarında üstyapı onarım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle 23.00-06.00 saatlerinde kuzey taşıma yolunda (İstanbul istikameti) kavşağın otoyoldan çıkış kolu trafiğe kapatılacak.

Çanakkale-İzmir yolunun 22-24. kilometrelerinde (Aliağa şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak yapım çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatılarak, sürücüler şehir içi güzergahlara yönlendiriliyor.

Polatlı-Haymana yolunun 2-7. kilometrelerinde temel takviyeli asfalt sathi kaplama çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolunun 28-31, Seydişehir-Akseki yolunun 33-37, Erzurum-Çat yolunun 48-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Aksaray yolunun 6-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Artvin-Şavşat yolunun 24-25. kilometrelerindeki heyelan dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresindeki üst geçit onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Cide-Şenpazar-Ağlı yolunun 47-69. kilometrelerinde muhtelif kesimlerdeki sel tahribatlarının giderilmesi, yapım, bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.