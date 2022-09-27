Kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara-Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören bağlantı yolunun 1-3. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle bağlantı yolunun Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikametlere yönlendiriliyor.

Denizli-Serinhisar yolunun 14-16. kilometrelerinde kavşak ve bağlantı yolu çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane-Bayburt yolunun 41-53. kilometrelerindeki (Gümüşhane çevre yolu) 13 tünelde yapılan elektrik-elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 0-4, Yozgat-Çorum yolunun 3-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimlerde ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Zigana Geçidi-Torul-Gümüşhane yolunun 6-20. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Sincan ayrımı-Divriği yolu, 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Osmancık-Merzifon yolunun 56-61. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım eski Çeltek servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Isparta-Antalya yolunun 0-15. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.