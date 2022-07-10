Kara Kuvvetleri timi, Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda birinci oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye dahil 12 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması'nda, Kara Kuvvetlerimizin keskin nişancı timi birinci oldu. Personelimizi kutluyor, kendilerine her daim başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.