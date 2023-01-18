Kara kartal kupaya erken veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş, Ankaragücü'ne penaltılarda 4-3 yenilerek elendi.

12’nci dakikada Ankaragücü golü buldu. Sol tarafta topla buluşan Tasos, pasını ceza sahası içerisine çevirdi. Kaleye paralel giden top arka direkte bulunan Emre Kılınç’ta kaldı. Emre’nin çevirdiği topta Ali Sowe sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

77’nci dakikada Beşiktaş skora dengeyi getirdi. Beşiktaş’ın kullandığı serbest vuruşta sağa doğru açılan topu Saiss ceza sahasına çevirdi. Savunmanın ters dokunuşu sonrasında top kale alanının sol tarafına gitti. O bölgede bulunan Cenk Tosun uygun pozisyonda sağ ayağıyla topu ağlarla buluşturdu. VAR’dan gelen uyarıların ardından hakem Sarper Barış Saka, gol kararı vererek orta noktayı gösterdi.

Ankaragücü’nde Tolga Ciğerci, Ali Sowe, Marlon Rodrigues, Pedrinho penaltı vuruşlarını gole çevirdi.

Beşiktaş’ta Romain Saiss, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond topu ağlara gönderirken Atiba Hutchinson ve Arthur Masuaku penaltıyı kaçırdı.

Beşiktaş taraftarı stada alınmadı

Ankaragücü-Beşiktaş maçında konuk takımın taraftarları stada alınmadı.

MKE Ankaragücü taraftarları da maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşma için satışa çıkarılan bütün biletler tükendi. Sarı-lacivertli kulüp, misafir takım tribününün biletlerini de taraftarı için satışa sunmuştu.