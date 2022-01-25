Kar yağışı sonrası İstanbul'da son durum
İstanbul'da dün öğleden etkisini artıran kar yağışı kenti olumsuz etkiledi. Yaşanan olumsuzlukları en aza indirmek için alınan tedbirleri sizler için derledik.
İstanbul'da etkili olan kar yağışı kentteki ulaşımı son derece olumsuz bir şeklde etkiledi.
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Dün öğleden sonra başlayan ve Karadeniz üzerinden gelen yağış özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü, Arnavutköy, İstanbul Havalimanı bölgesi ve Başakşehir'de etkili oldu.
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Bu bölgelerde çok büyük bir trafik yoğunluğu oluşurken, araçlar yollarda mahsur kaldı.
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Mahsur kalanlar İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yolda mahsur kalan 5 bin 57 kişinin tahliye edildiğini, 3180 kişinin de otel, misafirhane ve yurtlara yerleştirildiğini açıkladı.
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