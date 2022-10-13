Kar yağışı ne zaman başlayacak?
Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte kar yağışının ne zaman gerçekleşeceği merak edilir oldu. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen merak edilen sorulara yanıt verdi.
Ekim ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları hissedilir derecede azaldı.
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Peki merakla beklenen kar yağışı ne zaman gerçekleşecek.
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesbaından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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Türkiye bu sonbahar ekim ve kasım aylarında sıcaklıkların ortalamanın üzerinde olacağını belirten Şen "Yağış ise ortalamanın altında geçecek. Bu tarımsal açıdan önemli." diye konuştu.
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