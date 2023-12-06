Kar maskesiyle gelip kuyumcuyu soydu, ormanda yakalandı

Olay, dün saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletini, önüne park ettiği kuyumcu dükkanına giren kar maskeli ve silahlı şüpheli, çalışanlara silah doğrulttu. Elindeki poşeti çalışanlara veren şüpheli, 8 bileziği çalıp kaçtı. Çalışanların ihbarıyla adrese polis ekipleri sevk edildi. Parmak izi alan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

BİLEZİK FİYATI SORMUŞ

Kameraya yansıyan olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, şüphelinin 1 gün önce de kar maskesiyle aynı kuyumcu dükkanına gelip bilezik fiyatı sorduğunu belirledi. Plakasız motosikletle olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüphelinin, MOBESE ve güvenlik kameralarından izi sürüldü. Şüphelinin en son motosikletle Demirtaş Mahallesi'nde görüldüğünü belirleyen ekipler, bu bölgeye yoğunlaştı. Şüpheli, burada ormanda yakalanıp gözaltına alındı. Emre V. olduğu tespit edilen şüphelinin üzerinde, kuyumcu dükkanından çaldığı belirlenen 8 bilezik ve olayda kullandığı silah ele geçirildi. Gözaltına alınan Emre V.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.