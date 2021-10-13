Kaptan Kirk bu kez gerçekten uzayda!

Bir döneme damgasını vuran Star Trek dizisinin Kaptan Kirk’ü William Shatner, şu ana kadar uzaya çıkan en yaşlı kişi olarak tarihe geçti. 90 yaşında uzay macerasına atılan Shatner'ın uçuşu, Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Blue Origin şirketi tarafından gerçekleştirildi.

Mission NS-18 isimli seferle, 10 dakika süren seyahatte 106 kilometre yüksekliğe çıkan uzay aracı aynı bölgenin yakınındaki çöle paraşütle başarılı iniş gerçekleştirdi.

Blue Origin'in fırlatma öncesi paylaştığı videoda Shatner, "Daha yolun başındayız ama bu başlangıç ne kadar mucizevi. Bu başlangıcın bir parçası olmak ne kadar olağanüstü." sözleriyle duygularını ifade etti.

8 Eylül 1966'da ilk kez izleyici ile buluşan efsane dizi Star Trek, 3 Haziran 1969'a kadar toplam 79 bölüm halinde yayınlanmıştı. Kaptan Kirk, Mr. Spock, Mccoy, Uhura gibi karakterlerle hafızalarımıza kazınan dizi, 1990'ların ortalarına kadar Türk televizyonlarında çeşitli kanallarda yayınlanmaya devam etmişti.