'Kaplan' ve 'Pars' TSK'ya güç katacak

En zorlu tepeleri tırmanıyor, suyun içerisinde hareket edip, kar kütlelerinden kolayca geçebiliyorlar. Tanksavar, Pars ve Kaplan araçlarının TSK'ya teslimatları sürüyor.

Tank avcılarının geçen yıl seri üretim teslimatları başladı. Yeni araçlar da TSK envanterine girdi. Teslimatı Savunma Sanayii Başkanlığı duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi kapsamında, güvenlik güçlerine OMTAS taşıyıcılı #PARS ve #KAPLAN araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını bildirdi. pic.twitter.com/KIVVVz0RHc — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 16, 2021

TSK'ya 'Pars' ve 'Kaplan' gücü

Araçlar, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi de taşıyor. Kaplan ve Pars, zorlu koşullarda görev yapabiliyor. Yeni nesil avcılar taşıdığı hassas güdümlü füzeler ile tankların en büyük düşmanı. Ayrıca ileri gözetleme ve komuta kontrol görevlerinde de kullanılabiliyorlar.

Tank avcıları göreve hazır

"Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi" kapsamında "Kaplan" paletli, "Pars" da tekerlekli olarak geliştirildi. Proje kapsamında toplam 260 Kaplan ve Pars üretilerek envantere teslim edilecek.